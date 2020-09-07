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В Україну повернулись 6 моряків з Curacao Trader, яких захопили пірати

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вітає повернення на батьківщину шістьох українських громадян – членів екіпажу судна Curacao Trader, які були звільнені з піратського полону 20 серпня, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

В Україну повернулись 6 моряків з Curacao Trader, яких захопили пірати

“Наші моряки провели в полоні у піратів понад місяць, але нарешті повернулися до України і вже скоро зустрінуться зі своїми родинами. Хочу подякувати нашим дипломатам, Міністерству закордонних справ, які вели складні переговори щодо звільнення бранців. Ми весь час тримали ситуацію на контролі. Українці мають знати, що для нашої держави важливий кожен громадянин”, — зазначив Президент.

Особливо Глава держави відзначив проактивну роботу МЗС, працівники якого весь час були на зв’язку та професійно супроводжували переговорний процес задля звільнення українських моряків.

Нагадаємо, 17 липня пірати здійснили напад на танкер Curacao Trader, який перебував біля узбережжя Беніну, та захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці. 20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали визволених громадян України представникам українського посольства у Федеративній Республіці Нігерія.

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