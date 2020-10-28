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В Україну незаконно ввезли ЗРК на понад 110 млн гривень

В Україну незаконно ввезли ЗРК на понад 110 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Служба безпеки України викрила схему незаконного ввезення в Україну зенітно-ракетних комплексів С-125 вартістю понад 110 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

“Служба безпеки України викрила схему незаконного ввезення до нашої країни трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на понад 110 мільйонів гривень”, - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, представники вітчизняного комерційного підприємства у сфері оборонної промисловості організували протиправну схему імпорту озброєння без сплати обов’язкових платежів до держбюджету. Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито ввезення продукції для Збройних Сил України.

"Для цього вони внесли недостовірні відомості до митної декларації під час митного оформлення товару. Також для незаконного переправлення продукції через державний кордон ділки використовували реквізити афілійованої компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованої в одній з європейських країн.

Оборудка з митним оформленням завдала збитків держбюджету на понад 20 мільйонів гривень", - зазнили в СБУ.

Повідомляється, що ці зенітно-ракетні комплекси до українського війська не потрапили. Фігуранти складували їх на території однієї з логістичних баз підприємства у Київській області. За попередньою інформацією, частину незаконно ввезеного озброєння було реекспортовано за кордон.

Під час проведення обшуків в офісних, виробничих та складських приміщеннях, а також за адресами проживання фігурантів, правоохоронці виявили документи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Головного слідчого управління СБУ за частиною 2 статті 201 (контрабанда) і частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини правопорушення для притягнення до відповідальності винних осіб.

На виявлені зразки озброєння накладено арешт.

Нагадаємо, у Закарпатській області співробітники Служби безпеки України викрили громадянина Російської Федерації на спробі ввезення до України вогнепальної зброї у дитячих іграшках.

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