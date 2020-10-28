В Украину незаконно ввезли ЗРК на более чем 110 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в Украину зенитно-ракетных комплексов С-125 стоимостью более 110 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в нашу страну трех зенитно-ракетных комплексов советского производства более чем 110 млн гривен", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности организовали противоправную схему импорта вооружения без уплаты обязательных платежей в госбюджет. Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоза продукции для Вооруженных Сил Украины.
"Для этого они внесли недостоверные сведения в таможенну декларацию при таможенном оформлении товара. Также для незаконной переправки продукции через государственную границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран.
Сделка по таможенному оформлению нанесла ущерб госбюджету более чем 20 млн гривен", - зазнилы в СБУ.
Сообщается, что эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружения была реэкспортирована за границу.
Во время проведения обысков в офисных, производственных и складских помещениях, а также по адресам проживания фигурантов, правоохранители обнаружили документы, компьютерную технику, электронные носители информации и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Главного следственного управления СБУ по части 2 статьи 201 (контрабанда) и части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения для привлечения к ответственности виновных лиц.
На выявленные образцы вооружения наложен арест.
Напомним, в Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Российской Федерации на попытке ввоза в Украину огнестрельного оружия в детских игрушках.