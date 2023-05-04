В Україну незабаром приїде делегація “Венеційка”: головна мета – обговорення реформи КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україну з офіційним візитом незабаром приїде делегація Венеційської комісії, повідомила під час спілкування з журналістами віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.
Деталі
Головною метою візиту буде обговорення реформи Конституційного Суду. Після цього “Венеційка” надасть висновки щодо вже наявного законопроєкту.
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"Цього тижня відбудеться візит до України президентки та експертів Венеційської комісії. Вони особисто приїдуть до Києва для підготовки висновку щодо законопроєкту про відбір суддів Конституційного Суду", – повідомила Стефанішина.
Члени делегації матимуть зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, представниками Уряду та Парламенту.
"Після того, як вони поїдуть – ми очікуємо остаточного висновку щодо відповідно законопроєкту, і з його урахуванням, ми хочемо ухвалити цей проект до кінця травня, щоб якнайшвидше запустити відбір суддів Конституційного Суду. Ми передбачаємо, що відбір буде здійснюватися за принципом етичної ради з переважним голосом міжнародних експертів. Цей підхід підтриманий Венеційкою та Єврокомісією", – додала Стефанишина.
Доповнення
У квітні українська сторона запросила доповідачів та експертів Венеційської Комісії прибути в Україну та зустрітись із зацікавленими сторонами задля кращого розуміння стану ситуації із забезпеченням прав національних меншин та корінних народів.