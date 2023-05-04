В Украину вскоре приедет делегация "Венецианки": главная цель - обсуждение реформы КСУ

Детали

Главной целью визита будет обсуждение реформы Конституционного Суда. После этого “Венецианка” предоставит выводы по уже имеющемуся законопроекту.

Цитата

"На этой неделе состоится визит в Украину президента и экспертов Венецианской комиссии. Они лично приедут в Киев для подготовки заключения по законопроекту об отборе судей Конституционного Суда", – сообщила Стефанишина.

Члены делегации встретятся с Президентом Владимиром Зеленским, представителями Правительства и Парламента.

"После того, как они поедут – мы ожидаем окончательного заключения относительно соответственно законопроекта, и с его учетом, мы хотим принять этот проект до конца мая, чтобы как можно быстрее запустить отбор судей Конституционного Суда. Мы предполагаем, что отбор будет осуществляться по принципу этического совета с преобладающим голосом международных экспертов. Этот подход поддержан Венецианкой и Еврокомиссией", – добавила Стефанишина.

Дополнение

В апреле украинская сторона пригласила докладчиков и экспертов Венецианской Комиссии прибыть в Украину и встретиться с заинтересованными сторонами для лучшего понимания состояния ситуации с обеспечением прав национальных меньшинств и коренных народов.