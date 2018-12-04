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В Україну не пустили російську журналістку

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кореспондента російського телеканалу "Дождь" Євгенію Зобніну не пустили на територію України, у зв'язку з тим, що вона не змогла підтвердити мету візиту. Про це повідомляє телеканал, передає УНН.

В Україну не пустили російську журналістку

Відзначається, що Зобніна прилетіла в Україну на запрошення правозахисного центру "Меморіал", Луганського обласного правозахисного центру "Альтернатива" і німецької організації DRA для участі в блог-турі по Донбасу. Мета заходу - "показати учасникам ситуацію на постконфліктній зоні, дати імпульс для написання статей з об'єктивним поданням ситуації на Донбасі". З Києва Зобніна повинна була увечері 4 грудня виїхати до Краматорська.

"В аеропорту Києва з журналісткою провели співбесіду в окремій кімнаті, на якій були присутні дві співробітниці прикордонного контролю і чоловік у цивільному. Зобніну запитали, хто організатор її поїздки і за чий рахунок вона приїхала в Україну. Крім того, у неї поцікавилися, чи висвітлювала вона теми, пов'язані з Кримом і будівництвом Кримського мосту, чи була на території самопроголошених Донецької і Луганської народних республік і чи знала про введення воєнного стану", - йдеться в повідомленні телеканалу.

Журналістка на своїй сторінці в Facebook зазначила, що "до 5 ранку чекаю літак до Мінська".

На даний момент УНН не вдалося знайти підтверджень викладених вище обставин у офіційних органів України, що відповідають за переміщення іноземних громадян.

Нагадаємо, за період з початку воєнного стану на територію України не пропустили 680 громадян Російської Федерації.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

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