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В Украину не пустили российскую журналистку

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Корреспондента российского телеканала “Дожд” Евгению Зобнину не пустили на территорию Украины, по причине того, что она не смогла подтвердить цель визита. Об этом сообщает телеканал, передает УНН.

В Украину не пустили российскую журналистку

Отмечается, что Зобнина прилетела в Украину по приглашению правозащитного центра “Мемориал”, Луганского областного правозащитного центра “Альтернатива” и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу. Цель мероприятия — “показать участникам ситуацию на постконфликтной зоне, дать импульс для написания статей с объективным представлением ситуации на Донбассе”. Из Киева Зобнина должна была вечером 4 декабря выехать в Краматорск.

“В аэропорту Киева с журналисткой провели собеседование в отдельной комнате, на котором присутствовали две сотрудницы погранконтроля и мужчина в штатском. Зобнину спросили, кто организатор ее поездки и за чей счет она приехала в Украину. Кроме того, у нее поинтересовались, освещала ли она темы, связанные с Крымом и строительством Крымского моста, была ли на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и знала ли о введении военного положения”, — говорится в сообщении телеканала.

Журналистка на своей странице в Facebook отметила, что "до 5 утра жду самолёт до Минска".

На данный момент УНН не удалось найти подтверждений изложенных выше обстоятельств у официальных органов Украины, отвечающих за перемещение иностранных граждан.

Напомним, за период с начала военного положения на территорию Украины не пропустили 680 граждан Российской Федерации.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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