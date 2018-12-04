В Украину не пустили российскую журналистку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Корреспондента российского телеканала “Дожд” Евгению Зобнину не пустили на территорию Украины, по причине того, что она не смогла подтвердить цель визита. Об этом сообщает телеканал, передает УНН.
Отмечается, что Зобнина прилетела в Украину по приглашению правозащитного центра “Мемориал”, Луганского областного правозащитного центра “Альтернатива” и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу. Цель мероприятия — “показать участникам ситуацию на постконфликтной зоне, дать импульс для написания статей с объективным представлением ситуации на Донбассе”. Из Киева Зобнина должна была вечером 4 декабря выехать в Краматорск.
“В аэропорту Киева с журналисткой провели собеседование в отдельной комнате, на котором присутствовали две сотрудницы погранконтроля и мужчина в штатском. Зобнину спросили, кто организатор ее поездки и за чей счет она приехала в Украину. Кроме того, у нее поинтересовались, освещала ли она темы, связанные с Крымом и строительством Крымского моста, была ли на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и знала ли о введении военного положения”, — говорится в сообщении телеканала.
Журналистка на своей странице в Facebook отметила, что "до 5 утра жду самолёт до Минска".
На данный момент УНН не удалось найти подтверждений изложенных выше обстоятельств у официальных органов Украины, отвечающих за перемещение иностранных граждан.
Напомним, за период с начала военного положения на территорию Украины не пропустили 680 граждан Российской Федерации.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.