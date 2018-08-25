В Україну не пустили російського правозахисника
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні відмовили у в'їзді російському правозахиснику, члену Ради руху на захист прав виборців "Голос" Роману Удоту. Про це він повідомив у своєму Facebook, передає УНН.
"До Києва не пустили. Причина не ясна. Документи пропали в невідомому напрямку. Повели в зону вильоту, по шляху змусивши залишити багаж в якомусь відкритому приміщенні, що не охороняється. Співробітник прикордонної служби відмовився назватися", - повідомив Удот.
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Раніше кореспондента російського телеканалу "Дождь" не пустили в Україну.