В Украину не пустили российского правозащитника
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Украине отказали во въезде российскому правозащитнику, члену Совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота. Об этом он сообщил в своем Facebook, передает УНН.
"В Киев не пустили. Причина не ясна. Документы пропали в неизвестном направлении. Увели в зону вылета, по пути заставив оставить багаж в каком-то неохраняемом и открытом помещении. Сотрудник прикардонной службы отказался представиться", - сообщил Удот.
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Ранее корреспондента российского телеканала "Дождь" не пустили в Украину.