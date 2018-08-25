В Украину не пустили российского правозащитника

"В Киев не пустили. Причина не ясна. Документы пропали в неизвестном направлении. Увели в зону вылета, по пути заставив оставить багаж в каком-то неохраняемом и открытом помещении. Сотрудник прикардонной службы отказался представиться", - сообщил Удот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники не пустили в Украину российского актера Макарского

Ранее корреспондента российского телеканала "Дождь" не пустили в Украину.