В Україну завозили зброю з Європи - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Співробітники СБУ спільно з правоохоронними органами Республіки Польща перекрили канал контрабандного ввезення до України зброї з європейських країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
"Правоохоронці встановили, що уродженець Миколаєва, який тривалий час проживає в Польщі, налагодив канал незаконного ввезення засобів ураження до України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, придбану на території Європейського Союзу вогнепальну зброю чоловік ввозив до нашої країни у розібраному вигляді, приховуючи частини механізму у салоні власного автомобіля. Реалізовував засоби ураження ділок через Інтернет. Ціна кожної одиниці нелегальної зброї становила в середньому 1,5 тис. дол.
Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів збуту зловмисником пістолетів Glock-17 4-ї модифікації, СZ 75 TS та кулемета CZUKvz.59. Інформацію щодо протиправної діяльності українця Служба безпеки передала своїм польським колегам, які в результаті обшуків за місцем проживання зловмисника виявили дванадцять пістолетів Glock, два пістолети Walther, один пістолет Heckler&Koch, а також кошти у розмірі шістдесят тисяч чотириста доларів США.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 201 і 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровані до суду.
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили в Одесі організоване угруповання, що спеціалізувалося на контрабанді та продажу вогнепальної зброї з країн Європи та США на території нашої країни.