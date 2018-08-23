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В Україну завозили зброю з Європи - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Співробітники СБУ спільно з правоохоронними органами Республіки Польща перекрили канал контрабандного ввезення до України зброї з європейських країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

В Україну завозили зброю з Європи - СБУ

"Правоохоронці встановили, що уродженець Миколаєва, який тривалий час проживає в Польщі, налагодив канал незаконного ввезення засобів ураження до України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, придбану на території Європейського Союзу вогнепальну зброю чоловік ввозив до нашої країни у розібраному вигляді, приховуючи частини механізму у салоні власного автомобіля. Реалізовував засоби ураження ділок через Інтернет. Ціна кожної одиниці нелегальної зброї становила в середньому 1,5 тис. дол.

Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів збуту зловмисником пістолетів Glock-17 4-ї модифікації, СZ 75 TS та кулемета CZUKvz.59. Інформацію щодо протиправної діяльності українця Служба безпеки передала своїм польським колегам, які в результаті обшуків за місцем проживання зловмисника виявили дванадцять пістолетів Glock, два пістолети Walther, один пістолет Heckler&Koch, а також кошти у розмірі шістдесят тисяч чотириста доларів США.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтями 201 і 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровані до суду.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили в Одесі організоване угруповання, що спеціалізувалося на контрабанді та продажу вогнепальної зброї з країн Європи та США на території нашої країни.

Українські Національні Новини

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