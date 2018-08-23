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В Украину ввозили оружие из Европы - СБУ

Киев • УНН

 • 11566 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сотрудники СБУ совместно с правоохранительными органами Республики Польша перекрыли канал контрабандного ввоза в Украину оружия из европейских стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Украину ввозили оружие из Европы - СБУ

"Правоохранители установили, что уроженец Николаева, который длительное время проживает в Польше, наладил канал незаконного ввоза средств поражения в Украину", - говорится в сообщении.

Как отмечается, приобретенное на территории Европейского Союза огнестрельное оружие мужчина ввозил в нашу страну в разобранном виде, скрывая части механизма в салоне собственного автомобиля. Реализовывал средства поражения делец через Интернет. Цена каждой единицы нелегального оружия составляла в среднем 1,5 тыс. долл.

Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником пистолетов Glock-17 4-й модификации, Сz 75 TS и пулемета CZUKvz.59. Информацию о противоправной деятельности украинца Служба безопасности передала своим польским коллегам, которые в результате обысков по месту жительства злоумышленника обнаружили двенадцать пистолетов Glock, два пистолета Walther, один пистолет Heckler&Koch, а также средства в размере шестидесяти тысяч четыреста долларов США.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 201 и 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Одессе организованную группировку, которая специализировалась на контрабанде и продаже огнестрельного оружия из стран Европы и США на территории нашей страны.

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