В Україну ідуть дощі і похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Україні на наступному тижні, у вівторок та середу очікуються дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“Завтра переважно без опадів, лише ввечері на Прикарпатті, у вівторок та середу в Україні, крім південної частини, місцями невеликий, в Карпатах помірний дощ”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
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За даними синоптиків, у західних областях окремі пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 5-11°, вдень завтра 18-23°, на півдня до 27°, 17-18 вересня в Україні, крім південних областей, зниження денної температури до 12-17°, відзначили в Укргідрометцентрі.