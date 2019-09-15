В Украину идут дожди и похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Украине на следующей неделе, во вторник и среду, ожидаются дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра преимущественно без осадков, лишь вечером на Прикарпатье, во вторник и среду в Украине, кроме южной части, местами небольшой, в Карпатах умеренный дождь", - сообщили в Укргидрометцентре.
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По данным синоптиков, в западных областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 5-11°, днем завтра 18-23°, на юге до 27°, 17-18 сентября в Украине, кроме южных областей, понижение дневной температуры до 12-17°, отметили в Укргидрометцентре.