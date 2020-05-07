В українську армію передали модернізовані танки

“Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод“, що входить до складу ДК "Укроборонпром“, передало для потреб Міноборони чергову партію з 4 одиниць танків Т-64 та 2 одиниць танків Т-72, та успішно завершило контракт під державні гарантії з Міноборони України”, — сказано у повідомлені.

Керівник підприємства розповів, що паралельно з виконанням державного оборонного замовлення, конструкторсько-технологічне бюро підприємства працює над освоєнням капітального ремонту та модернізацією інших видів гусеничної бронетехніки, таких як танк Т-80, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-2 та БТС-4.

Нагадаємо, в Україні успішно завершилися дводенні випробування експортного варіанту радару 90К6Е.