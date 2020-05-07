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В украинскую армию передали модернизированные танки

Киев • УНН

 • 24130 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Львовский бронетанковый завод передал для нужд Минобороны шесть модернизированных танков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укроборонпрома.

В украинскую армию передали модернизированные танки

"Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", передало для нужд Минобороны очередную партию из 4 единиц танков Т-64 и 2 единиц танков Т-72, и успешно завершило контракт под государственные гарантии с Минобороны Украины", - говорится в сообщении.

Руководитель предприятия рассказал, что параллельно с выполнением государственного оборонного заказа, конструкторско-технологическое бюро предприятия работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.

Напомним, в Украине успешно завершились двухдневные испытания экспортного варианта радара 90К6Е.

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