В украинскую армию передали модернизированные танки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Львовский бронетанковый завод передал для нужд Минобороны шесть модернизированных танков. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укроборонпрома.
"Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", передало для нужд Минобороны очередную партию из 4 единиц танков Т-64 и 2 единиц танков Т-72, и успешно завершило контракт под государственные гарантии с Минобороны Украины", - говорится в сообщении.
Руководитель предприятия рассказал, что параллельно с выполнением государственного оборонного заказа, конструкторско-технологическое бюро предприятия работает над освоением капитального ремонта и модернизацией других видов гусеничной бронетехники, как танк Т-80, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-2 и БТС-4.
Напомним, в Украине успешно завершились двухдневные испытания экспортного варианта радара 90К6Е.