В української компанії конфіскували підробок навушників Apple на понад 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Приватне підприємство намагалось завезти з Китаю до України 417 підробок навушників APPLE на 104,2 тис. грн. За рішенням суду товар конфіскували. Про це повідомили у ДФС, передає УНН.
“Одеською митницею виявлено декілька випадків ввезення партії товарів з порушенням прав інтелектуальної власності”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, одне з українських приватних підприємств намагалося завезти 417 навушників з Китаю, на яких неправомірно використовувалось зображення та логотип APPLE.
Представнику правовласника повідомили про факт виявлення товару, в результаті чого з’ясувалось, що зображення та логотип використовувалися без його дозволу.
Матеріали справи направили до суду. За рішенням суду товар на загальну суму 104,2 тис. грн конфіскували, а порушника оштрафували на 17 тис. грн.
Загалом, як повідомили у ДФС, протягом січня-липня митниці майже 4,2 тис. разів призупиняли митне оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності. Порушено 7 справ на загальну суму майже 1,4 млн грн.
Фіскали нагадали, що до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності входять: об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин.
Нагадаємо, український імпортер намагався завезти з Китаю 4,4 тис. пар кросівок із позначками, схожими на знаки ADIDAS, NIKE, PUMA, загальною вартістю 1 млн грн.