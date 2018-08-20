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У украинской компании конфисковали подделок наушников Apple на более чем 100 тыс. грн

Киев • УНН

 • 10264 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Частное предприятие пыталось ввезти из Китая в Украину 417 подделок наушников APPLE на 104,2 тыс. грн. По решению суда товар конфисковали. Об этом сообщили в ГФС, передает УНН.

У украинской компании конфисковали подделок наушников Apple на более чем 100 тыс. грн

“Одесской таможней выявлено несколько случаев ввоза партии товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности”, — говорится в сообщении.

В частности, одно из украинских частных предприятий пыталось ввезти 417 наушников из Китая, на которых неправомерно использовалось изображение и логотип APPLE.

Представителю правообладателя сообщили о факте обнаружения товара, в результате чего выяснилось, что изображение и логотип использовались без его разрешения.

Материалы дела направили в суд. По решению суда товар на общую сумму 104,2 тыс. грн конфисковали, а нарушителя оштрафовали на 17 тыс. грн.

Всего, как сообщили в ГФС, в январе-июле таможни почти 4,2 тыс. раз приостанавливали таможенное оформление товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности. Возбуждено 7 дел на общую сумму почти 1,4 млн грн.

Фискалы напомнили, что в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности входят: объекты авторского права и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания (указания происхождения товаров) и сорта растений.

Напомним, украинский импортер пытался завезти из Китая 4,4 тыс. пар кроссовок с отметками, похожими на знаки ADIDAS, NIKE, PUMA, общей стоимостью 1 млн грн.

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