У украинской компании конфисковали подделок наушников Apple на более чем 100 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Частное предприятие пыталось ввезти из Китая в Украину 417 подделок наушников APPLE на 104,2 тыс. грн. По решению суда товар конфисковали. Об этом сообщили в ГФС, передает УНН.
“Одесской таможней выявлено несколько случаев ввоза партии товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности”, — говорится в сообщении.
В частности, одно из украинских частных предприятий пыталось ввезти 417 наушников из Китая, на которых неправомерно использовалось изображение и логотип APPLE.
Представителю правообладателя сообщили о факте обнаружения товара, в результате чего выяснилось, что изображение и логотип использовались без его разрешения.
Материалы дела направили в суд. По решению суда товар на общую сумму 104,2 тыс. грн конфисковали, а нарушителя оштрафовали на 17 тыс. грн.
Всего, как сообщили в ГФС, в январе-июле таможни почти 4,2 тыс. раз приостанавливали таможенное оформление товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности. Возбуждено 7 дел на общую сумму почти 1,4 млн грн.
Фискалы напомнили, что в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности входят: объекты авторского права и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания (указания происхождения товаров) и сорта растений.
Напомним, украинский импортер пытался завезти из Китая 4,4 тыс. пар кроссовок с отметками, похожими на знаки ADIDAS, NIKE, PUMA, общей стоимостью 1 млн грн.