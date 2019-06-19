В українському законодавстві має з’явитися термін “сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом” — Климпуш-Цинцадзе

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 18345 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 39945 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 46249 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 62096 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 80090 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 81499 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 161664 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 97799 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71364 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 322721 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1.1м/с
58%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 30101 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 43832 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 22098 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 18997 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 16496 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 161662 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 322720 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 256468 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 367701 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 378734 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 18341 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 13298 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 16523 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 22125 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 43859 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

В українському законодавстві має з’явитися термін “сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом” — Климпуш-Цинцадзе

Київ • УНН

 • 10478 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Великим недоліком українського законодавства, зокрема, Кримінального Кодексу, є відсутність визначення такого злочину як “сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом”. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час круглого столу з питань протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом. Повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

В українському законодавстві має з’явитися термін “сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом” — Климпуш-Цинцадзе

“Необхідно включити до адміністративної звітності категорію осіб, постраждалих від сексуального насильства в умовах конфлікту з розподілом за статтю, віком, місцем проживання та іншими ознаками”, — наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона нагадала, що Національний план 1325 закінчується наступного року. Для забезпечення сталості та неперервності роботи в цьому напрямі, вважає Віце-прем’єр-міністр, важливо розпочинати підготовку проекту нового плану уже восени цього року.

“А до цього варто провести оцінку виконання чинного плану 1325 і за результатами оцінки виконання НПД 1325 включити тематику сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом до завдань та заходів проекту нового плану на 2021— 2025 роки”, — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН у вівторок, 23 квітня, прийняв резолюцію по боротьбі з сексуальним насильством в озброєних конфліктах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,855.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.29