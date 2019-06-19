В українському законодавстві має з’явитися термін “сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом” — Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Великим недоліком українського законодавства, зокрема, Кримінального Кодексу, є відсутність визначення такого злочину як “сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом”. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час круглого столу з питань протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом. Повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Необхідно включити до адміністративної звітності категорію осіб, постраждалих від сексуального насильства в умовах конфлікту з розподілом за статтю, віком, місцем проживання та іншими ознаками”, — наголосила Климпуш-Цинцадзе.
Вона нагадала, що Національний план 1325 закінчується наступного року. Для забезпечення сталості та неперервності роботи в цьому напрямі, вважає Віце-прем’єр-міністр, важливо розпочинати підготовку проекту нового плану уже восени цього року.
“А до цього варто провести оцінку виконання чинного плану 1325 і за результатами оцінки виконання НПД 1325 включити тематику сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом до завдань та заходів проекту нового плану на 2021— 2025 роки”, — сказала Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН у вівторок, 23 квітня, прийняв резолюцію по боротьбі з сексуальним насильством в озброєних конфліктах.