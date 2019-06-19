В українському законодавстві має з’явитися термін “сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом” — Климпуш-Цинцадзе

КИЇВ. 19 червня. УНН. Великим недоліком українського законодавства, зокрема, Кримінального Кодексу, є відсутність визначення такого злочину як “сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом”. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час круглого столу з питань протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом. Повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.