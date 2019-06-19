В украинском законодательстве должен появиться термин "сексуальное насилие, связанное с конфликтом" - Климпуш-Цинцадзе

“Необходимо включить в административной отчетности категорию лиц, пострадавших от сексуального насилия в условиях конфликта с распределением по полу, возрасту, месту жительства и другим признакам”, — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что Национальный план 1325 истекает в следующем году. Для обеспечения устойчивости и непрерывности работы в этом направлении, считает вице-премьер-министр, важно начинать подготовку проекта нового плана уже осенью этого года.

“А к этому следует провести оценку выполнения действующего плана 1325 и по результатам оценки выполнения НПД 1325 включить тематику сексуального насилия, связанного с конфликтом с задачами и мероприятий проекта нового плана на 2021- 2025 годы”, — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, Совет Безопасности ООН во вторник, 23 апреля, принял резолюцию по борьбе с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах.