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В украинском законодательстве должен появиться термин "сексуальное насилие, связанное с конфликтом" - Климпуш-Цинцадзе

Киев • УНН

 • 10478 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Большим недостатком украинского законодательства, в частности Уголовного Кодекса, является отсутствие такого определения преступления как “сексуальное насилие, связанное с конфликтом”. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время круглого стола по вопросам противодействия сексуальному насилию, связанному с конфликтом. Сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

В украинском законодательстве должен появиться термин "сексуальное насилие, связанное с конфликтом" - Климпуш-Цинцадзе

“Необходимо включить в административной отчетности категорию лиц, пострадавших от сексуального насилия в условиях конфликта с распределением по полу, возрасту, месту жительства и другим признакам”, — отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что Национальный план 1325 истекает в следующем году. Для обеспечения устойчивости и непрерывности работы в этом направлении, считает вице-премьер-министр, важно начинать подготовку проекта нового плана уже осенью этого года.

“А к этому следует провести оценку выполнения действующего плана 1325 и по результатам оценки выполнения НПД 1325 включить тематику сексуального насилия, связанного с конфликтом с задачами и мероприятий проекта нового плана на 2021- 2025 годы”, — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, Совет Безопасности ООН во вторник, 23 апреля, принял резолюцию по борьбе с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах.

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