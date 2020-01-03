В українській Вікіпедії назвали найпопулярніші статті 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В українській Вікіпедії визначили найпопулярніші статті 2019 року. На першому місці — перехід церковних громад до Православної Церкви України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГО “Вікімедіа Україна”.
“Визначено найпопулярніші статті української Вікіпедії 2019 року. Окрім традиційно популярних тем, у минулому році україномовних читачів більше, ніж зазвичай, цікавили українські політики. Список очолила стаття про перехід церковних громад до Православної Церкви України”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що в україномовній версії Вікіпедії вже розміщено 970 тис. статей.
“У 2019 році лідери списку змінились вперше за останні десять років. Статті „Україна“ та „Тарас Григорович Шевченко“ поступилися першими сходинками статтям про перехід церковних громад до Православної Церкви України та про президента України Володимира Зеленського”, — повідомили у пресслужбі.
Вказано, що цього року вперше в історії україномовного розділу Вікіпедії стаття подолала позначку в мільйон відвідувань за рік. 1,07 мільйонів людей переглянули статтю про перехід церковних громад до ПЦУ. Статтю про Володимира Зеленського переглянули понад 850 тисяч разів, а також до топ-50 найпопулярніших увійшли статті про Петра Порошенка (421 тисяча переглядів), Дмитра Разумкова (221 тисяча переглядів) й Олексія Гончарука (212 тисяч переглядів).
“Традиційно популярними залишилися статті про відомих історичних осіб (Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Україна, Богдан Хмельницький тощо). Також читачів цікавили країни (Україна, Німеччина, Велика Британія, Польща тощо), великі українські міста (наприклад, Київ і Львів), значні історичні події (Перша та Друга світові війни, Голодомор в Україні 1932–1933 років тощо)”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, українці в 2019 році найчастіше шукали в Google “Гру престолів”, “Зеленського” та “Юлію Началову”.