В українській делегації в ПАРЄ припустили, що П.Аграмунт може уникнути відставки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент ПАРЄ Педро Аграмунт може уникнути відставки від своєї посади. Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник підкомітету Парламентської асамблеї Ради Європи з боротьби проти тероризму Георгій Логвинський, передає УНН.
“Виступає король Іспанії, а президент Аграмунт не зайшов в зал. Замість нього засідання веде віце-президент ПАРЄ від Іспанії. Які висновки можемо зробити? Король користується великим авторитетом і повагою, так як причина роздратування в залі (П.Аграмунт — ред.) відсутня, значить протестів в його присутності не буде. У чому причини рокіровки? Можу припустити, що обіцяна письмова заява з підписом Аграмунта відсутня, і таким чином Педро пішов від основних загроз тиску подати у відставку. Значить щось буде відбуватися не за очікуваним порядком”, — написав Г.Логвинський.
Крім того, він заявив, що П.Аргамунту, ймовірно, дали команду в РФ залишатися попри все на посаді президента ПАРЄ.
“Напевно, російські друзі дали команду попри все залишатися в кріслі максимально можливий час. Будемо готувати нові подарунки нашим „російським друзям“”, — додав Г.Логвинський.
Як повідомляв УНН, українська делегація виступила за відставку президента ПАРЄ.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.
Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.