В украинской делегации в ПАСЕ предположили, что П.Аграмунт может избежать отставки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент ПАСЕ Педро Аграмунт может избежать отставки со своей должности. Об этом на своей странице в Facebook написал глава подкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по борьбе с терроризмом Георгий Логвинский, передает УНН.
"Выступает король Испании, а президент Аграмунт не зашел в зал. Вместо него заседание ведет вице-президент ПАСЕ от Испании. Какие выводы можем сделать? Король пользуется большим авторитетом и уважением, так как причина раздражения в зале (П.Аграмунт - ред.) отсутствует, значит, протестов в его присутствии не будет. В чем причина рокировки? Могу предположить, что обещанное письменное заявление с подписью Аграмунта отсутствует, и таким образом Педро ушел от основных угроз давления подать в отставку. Значит, что-то будет происходить не по ожидаемым порядком", - написал Г.Логвинский.
Кроме того, он заявил, что П.Аргамунту, вероятно, дали команду в РФ оставаться несмотря на все на посту президента ПАСЕ.
"Наверное, русские друзья дали команду несмотря ни на что оставаться в кресле максимально возможное время. Будем готовить новые подарки нашим "русским друзьям"", - добавил Г.Логвинский.
Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку президента ПАСЕ.
Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунт посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.
Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ по визита президента Ассамблеи Педро Аграмунт в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.