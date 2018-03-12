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В українських вишах розвиватимуть мережу бізнес-інкубаторів

В українських вишах розвиватимуть мережу бізнес-інкубаторів

Київ • УНН

 • 7307 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. В українських вишах розвиватимуть мережу бізнес-інкубаторів, де студентів та науковців навчатимуть, як результати їхніх досліджень втілити в бізнес. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОН. 

Так, сьогодні МОН та ГО "Платформа інноваційного партнерства" (YEP) підписали Меморандум про співробітництво та взаємодію.

"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб підтримати бізнес-інкубатори та розвиток інноваційного підприємництва в університетах. І я сподіваюся, що підписання цього меморандуму дозволить нам зробити конкретні кроки вперед, розвиваючи нові можливості", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки України спростило процедуру ліцензування для вишів - відтепер його можна здійснити в електронному форматі.

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