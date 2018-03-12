В украинских вузах будут развивать сеть бизнес-инкубаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В украинских вузах будут развивать сеть бизнес-инкубаторов, где студентов и ученых будут учить, как результаты их исследований воплотить в бизнес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
Так, сегодня МОН и ОО "Платформа инновационного партнерства" (YEP) подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы поддержать бизнес-инкубаторы и развитие инновационного предпринимательства в университетах. И я надеюсь, что подписание этого меморандума позволит нам сделать конкретные шаги вперед, развивая новые возможности", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.
Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины упростило процедуру лицензирования для вузов - теперь его можно осуществить в электронном формате.