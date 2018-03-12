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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50458 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61152 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64402 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103814 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 96023 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103931 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110942 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134069 просмотра

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В украинских вузах будут развивать сеть бизнес-инкубаторов

В украинских вузах будут развивать сеть бизнес-инкубаторов

Киев  •  УНН

 • 7306 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В украинских вузах будут развивать сеть бизнес-инкубаторов, где студентов и ученых будут учить, как результаты их исследований воплотить в бизнес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Так, сегодня МОН и ОО "Платформа инновационного партнерства" (YEP) подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы поддержать бизнес-инкубаторы и развитие инновационного предпринимательства в университетах. И я надеюсь, что подписание этого меморандума позволит нам сделать конкретные шаги вперед, развивая новые возможности", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины упростило процедуру лицензирования для вузов - теперь его можно осуществить в электронном формате.

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