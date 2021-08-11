В українських СІЗО дозволять користуватися інтернетом та телефоном

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“За словами заступника Міністра юстиції України Олени Висоцької, постановою Кабінету Міністрів України пропонується запровадити у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби експериментальний проект, відповідно до якого особам, узятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до глобальної мережі Інтернет та телефонного зв’язку за допомогою засобів ІР-телефонії”, — йдеться в повідомленні.

Висоцька зазначила, що завдяки схваленню урядом постанови Україна просунулися у напрямі законодавчого закріплення права доступу осіб, взятих під варту, до Інтернету та телефонного зв’язку.

“Адже досі контакти осіб, взятих під варту, із зовнішнім світом були максимально обмежені національним законодавством”, — зазначила Висоцька.

Разом з тим відповідно до пунктів 24 (1,2,12) Європейських пенітенціарних правил ув’язненим необхідно дозволяти максимально часто спілкуватися поштою, по телефону або в інші способи зі своїми родинами, іншими особами та представниками зовнішніх організацій. Крім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово зазначав, що важливим елементом права ув’язненого на повагу до його сімейного життя є надання йому державними органами можливості або за потреби допомоги у підтриманні зв’язків зі своїми близькими.

“Міністерство юстиції демонструє відкритість і надає ширші можливості для спілкування особам, узятим під варту. Оскільки експериментальний проект буде передбачати фіксацію телефонних розмов — це знизить ризик можливого телефонного шахрайства в установах”, — наголосила заступник Міністра юстиції.

Доповнення

Минулого року у столичному СІЗО з’явилися платні камери із поліпшеними умовами.