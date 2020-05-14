В Україні з'явився сервіс із пошуку інформації про репресованих

У Центрі зазначили, що всім охочим надаватимуться консультації, відбуватиметься супровід людей, які хочуть дізнатися долю репресованих осіб у 1917-1991 роках, а також допоможуть написати правильні звернення та запити в архіви, щоб отримати всю необхідну інформацію про людей, історичні постаті та події.

"Голодомор 1932-1933 років, голоди 1921-1923 та 1946-1947 років, Великий терор, депортації, політичні арешти та вбивства… Жертвами цих людиноненависницьких експериментів стали мільйони громадян. Проте досі далеко не всі імена встановлені. Мета новоствореного Центру – підтримати людей, які наважилися розпочати пошук правди як про своїх рідних, так і про свою країну", – каже директор галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті Ігор Кулик.

Зазначається, що звернення у Консультаційний центр є безкоштовним.

Як повідомлялося раніше в УНН, у червні в Україні запустять Єдиний державний реєстр.