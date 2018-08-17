В Україні з'явиться Центр кібербезпеки на транспорті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні почне працювати Центр кібербезпеки у транспортній галузі. Про це заявив під час брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
"Агресія Російської Федерації та зміна у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України вимагають створення галузевої системи кібербезпеки. Підприємства транспортної галузі зазнавали кібератак у 2016 та 2017 роках. Для протидії кіберзагрозам Міністерством інфраструктури прийнято рішення про створення галузевого Центру управління кібербезпекою у транспортній інфраструктурі", - повідомив Омелян.
Як уточнив він, головним завданням центру буде: моніторинг стану кібербезпеки галузі, своєчасне інформування про кіберзагрози та обмін інформацією про кіберінциденти з іншими органами.
Раніше у РНБО виступили за розбудову кіберщита України.