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В Украине появится Центр кибербезопасности на транспорте

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине начнет работать Центр кибербезопасности в транспортной отрасли. Об этом заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

В Украине появится Центр кибербезопасности на транспорте

"Агрессия Российской Федерации и изменения во внешней и внутренней среде безопасности Украины требуют создания отраслевой системы кибербезопасности. Предприятия транспортной отрасли подвергались кибератакам в 2016 и 2017 годах. Для противодействия киберугрозам Министерством инфраструктуры принято решение о создании отраслевого Центра управления кибербезопасностью в транспортной инфраструктуре", - сообщил Омелян.

Как уточнил он, главной задачей центра будет: мониторинг состояния кибербезопасности области, своевременное информирование о киберугрозах и обмен информацией о киберинцидентах с другими органами.

Ранее в СНБО выступили за развитие киберщита Украины.

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