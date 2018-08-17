В Украине появится Центр кибербезопасности на транспорте

"Агрессия Российской Федерации и изменения во внешней и внутренней среде безопасности Украины требуют создания отраслевой системы кибербезопасности. Предприятия транспортной отрасли подвергались кибератакам в 2016 и 2017 годах. Для противодействия киберугрозам Министерством инфраструктуры принято решение о создании отраслевого Центра управления кибербезопасностью в транспортной инфраструктуре", - сообщил Омелян.

Как уточнил он, главной задачей центра будет: мониторинг состояния кибербезопасности области, своевременное информирование о киберугрозах и обмен информацией о киберинцидентах с другими органами.

Ранее в СНБО выступили за развитие киберщита Украины.