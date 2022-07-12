В Україні з’явиться Служба захисту інфраструктури: Уряд схвалив постанову

Деталі

Постанова передбачає, що новостворений центральний орган виконавчої влади матиме спеціальний статус, діяльність якого буде спрямовуватися та координуватися Кабінетом Міністрів України. Він буде забезпечувати формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості.

Немчінов запевнив, що заснування такої служби необхідно для створення, впровадження, розвитку та забезпечення функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури України. Об’єктами критичної інфраструктури є об’єкти або системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.

Проте прийнята постанова має бути доопрацювана в частині встановлення граничної чисельності працівників новоутвореного органу за рахунок відповідного перерозподілу граничної чисельності працівників інших центральних органів виконавчої влади без збільшення загальної чисельності працівників у системі ЦОВВ.

У подальшому новоутвореному органу будуть передані видатки від тих органів, чисельність яких буде скорочено, що забезпечить відповідну економію коштів державного бюджету.

Уряд на засіданні ухвалив постанову «Про внесення змін до схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням територій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році».

Акт розроблено з метою приведення схеми посадових окладів на посадах державної служби відповідно чинного законодавства України, а саме Законам України «Про державну службу» та «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

Відповідно законодавства державна служба має забезпечувати достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов’язків, заохочувати їх до результативної роботи.

Окрім цього визначено, що схему посадових окладів на посадах державної служби та умови оплати праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження державної служби, визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Мінімальний розмір посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених законом.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року.

Доповнення

В Україні визначили основні засади відновлення та розвитку територій.