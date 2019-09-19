В Україні з’явиться фонд часткових гарантій кредитування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Україні планують раніше до відкриття ринку землі запустити нову програму — фонд часткових гарантій кредитування. Про це сьогодні на конференції, присвяченій земельній реформі, повідомила Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“Програма буде запущена — фонд часткових гарантій кредитування. Але фактично вона говорить про те, що держава буде працювати з усіма банками не тільки над здешевленням ставки, а над тим, щоб надати гарантії додаткові. Щоб банки не вимагали додаткових застав”, — сказала Маркарова.
За її словами, програма запуститься раніше, ніж буде відкритий ринок землі для того, щоб у фермерів до середини наступного року було розуміння як отримати кредити за прискореною процедурою.
Нагадаємо, ринок землі в Україні відкриють з 1 жовтня 2020 року.