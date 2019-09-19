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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 75044 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113431 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111992 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120457 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148714 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148997 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Украине появится фонд частных гарантий кредитования

В Украине появится фонд частных гарантий кредитования

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Украине планируют ранее до открытия рынка земли запустить новую программу — фонд частных гарантий кредитования. Об этом сегодня на конференции, посвященной земельной реформе, сообщила Министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

“Программа будет запущена — фонд частных гарантий кредитования. Фактически она говорит о том, что государство будет работать со всеми банками не только над удешевлением ставки, а над тем, чтобы предоставить гарантии дополнительные. Чтобы банки не требовали дополнительных залогов”, — сказала Маркарова.

По ее словам, программа запустится раньше, чем будет открыт рынок земли для того, чтобы у фермеров к середине следующего года было понимание как получить кредиты по ускоренной процедуре.

Напомним, рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года.

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