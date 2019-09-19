В Украине появится фонд частных гарантий кредитования

“Программа будет запущена — фонд частных гарантий кредитования. Фактически она говорит о том, что государство будет работать со всеми банками не только над удешевлением ставки, а над тем, чтобы предоставить гарантии дополнительные. Чтобы банки не требовали дополнительных залогов”, — сказала Маркарова.

По ее словам, программа запустится раньше, чем будет открыт рынок земли для того, чтобы у фермеров к середине следующего года было понимание как получить кредиты по ускоренной процедуре.

Напомним, рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года.