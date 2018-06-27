В Україні з'явиться Директорат ядерної енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. В Україні буде сформовано Директорат ядерної енергетики. Про це повідомив державний секретар Максим Немчинов на засіданні Громадської ради при Міненерговугілля з питань роботи ядерно-енергетичного комплексу, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
“У Міненерговугілля затверджено нову структуру, згідно з якою передбачено формування Директорату ядерної енергетики”, — сказав Немчинов.
Як уточнив він, буде оголошено конкурс на 10 вакантних посад. Директорат здійснюватиме формування політики, а забезпечуватиме її реалізацію нинішній Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу.
Нагадаємо, як стверджують атомники, тариф на електроенергію, вироблену АЕС, в Україны надто низький.