В Україні з'явиться Директорат ядерної енергетики

“У Міненерговугілля затверджено нову структуру, згідно з якою передбачено формування Директорату ядерної енергетики”, — сказав Немчинов.

Як уточнив він, буде оголошено конкурс на 10 вакантних посад. Директорат здійснюватиме формування політики, а забезпечуватиме її реалізацію нинішній Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу.

Нагадаємо, як стверджують атомники, тариф на електроенергію, вироблену АЕС, в Україны надто низький.