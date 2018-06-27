В Украине появится Директорат ядерной энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине будет сформирован Директорат ядерной энергетики. Об этом сообщил государственный секретарь Максим Немчинов на заседании Общественного совета при Минэнергоугля по вопросам работы ядерно-энергетического комплекса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"В Минэнергоугля утверждена новая структура, согласно которой предусмотрено формирование Директората ядерной энергетики", - сказал Немчинов.
Как уточнил он, будет объявлен конкурс на 10 вакантных должностей. Директорат будет осуществлять формирование политики, а обеспечивать ее реализацию нынешний Департамент ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса.
Напомним, как утверждают атомщики, тариф на электроэнергию, производимую АЭС, в Украине слишком низкий.