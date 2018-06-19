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В Україні з’явилася карта світових небезпек

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Консульська служба впроваджує програму онлайн-моніторингу та попередження про кризові явища у світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Консульської служби.

У Департаменті консульської служби впроваджено ще один додатковий засіб моніторингу кризових ситуацій у світі. За допомогою програмного продукту globalincidentmap.com відповідальні співробітники Департаменту цілодобово отримуватимуть інформацію (англійською мовою) щодо небезпечних інцидентів у світі, яка оновлюється через кожні 6 хв.

Інформація містить відомості про терористичні акти, військові конфлікти, промислові інциденти, попередження подорожуючим та карту безпеки, карту природних катастроф, карту дефіциту їжі і води та інших небезпек, що загрожують життю і здоров’ю людей.

Зазначені відомості надаватимуть додаткову можливість оперативно реагувати на надзвичайні події за участі громадян України та вчасно попереджувати їх про небезпеки, що виникають або можуть виникнути у різних регіонах світу.

Як повідомляв УНН, синоптики попередили про пожежну небезпеку в південно-східній та лівобережній частині України.

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