В Украине появилась карта мировых опасностей

В Департаменте консульской службы введен еще один дополнительный способ мониторинга кризисных ситуаций в мире. С помощью программного продукта globalincidentmap.com ответственные сотрудники Департамента круглосуточно получать информацию (на английском языке) по опасных инцидентов в мире, которая обновляется каждые 6 мин.



Информация содержит сведения о террористических актах, военные конфликты, промышленные инциденты, предупреждение путешествующим и карту безопасности, карту природных катастроф, карту дефицита пищи и воды и других опасностей, угрожающих жизни и здоровью людей.



Указанные сведения предоставлять дополнительную возможность оперативно реагировать на чрезвычайные события с участием граждан Украины и своевременно предупреждать их об опасностях, возникающих или могут возникнуть в различных регионах мира.

Как сообщал УНН, синоптики предупредили о пожарной опасности в юго-восточной и левобережной части Украины.