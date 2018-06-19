В Украине появилась карта мировых опасностей

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Консульская служба внедряет программу онлайн-мониторинга и предупреждения о кризисных явлениях в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу консульской службы.

В Департаменте консульской службы введен еще один дополнительный способ мониторинга кризисных ситуаций в мире. С помощью программного продукта globalincidentmap.com ответственные сотрудники Департамента круглосуточно получать информацию (на английском языке) по опасных инцидентов в мире, которая обновляется каждые 6 мин.

Информация содержит сведения о террористических актах, военные конфликты, промышленные инциденты, предупреждение путешествующим и карту безопасности, карту природных катастроф, карту дефицита пищи и воды и других опасностей, угрожающих жизни и здоровью людей.

Указанные сведения предоставлять дополнительную возможность оперативно реагировать на чрезвычайные события с участием граждан Украины и своевременно предупреждать их об опасностях, возникающих или могут возникнуть в различных регионах мира.

Как сообщал УНН, синоптики предупредили о пожарной опасности в юго-восточной и левобережной части Украины.

Украинские Национальные Новости

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