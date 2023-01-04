В Україні зростає споживання електроенергії: до всіх областей доведені ліміти

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"Станом на 12:00 4 січня споживання в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго також нагадали, що перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

Додамо

Крім того, за даними компанії, у прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових.

"Між тим енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу", - додали в Укренерго.

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