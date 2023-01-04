В Украине растет потребление электроэнергии: во все области доведены лимиты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Украине растет потребление из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней. Об этом сообщили в Укрэнерго и добавили, что во все области доведены лимиты потребления, передает УНН.
Цитата
"По состоянию на 12:00 4 января потребление в Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней.
Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме во все области Украины доведены лимиты потребления, которые действуют с 8:00 до 24:00", - говорится в сообщении.
В Укрэнерго также напомнили, что превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений.
Добавим
Кроме того, по данным компании, в прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Ремонтные работы и восстановление питания будут проведены сразу после получения соответствующих разрешений военных.
"Между тем энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложные и масштабные. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени", - добавили в Укрэнерго.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев вернулся к стабилизационным графикам, прогнозы утешительные - YASNO