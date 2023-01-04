В Украине растет потребление электроэнергии: во все области доведены лимиты

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"По состоянию на 12:00 4 января потребление в Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней.

Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме во все области Украины доведены лимиты потребления, которые действуют с 8:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго также напомнили, что превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений.

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Кроме того, по данным компании, в прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Ремонтные работы и восстановление питания будут проведены сразу после получения соответствующих разрешений военных.

"Между тем энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложные и масштабные. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени", - добавили в Укрэнерго.

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