В Україні зросло виробництво коньяків і бренді
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У жовтні цього року виробництво коньяків і бренді в Україні збільшилося на 5,5%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат), передає УНН.
Так, згідно даних Держстату, збільшення виробництва коньяків і бренді у жовтні цього року на рівні 5,5% еквівалентно 249 тис. дал.
Порівняно з вереснем 2017 р. виробництво коньяків і бренді зросло на 22,3%.
Нагадаємо, український коньяк "Коктебель" завоював Гран-прі конкурсу BEST DRINK 2017.
Додамо, що з 2014 року об'єм ринку коньячної продукції в Україні скоротився на 46%.
Серед основних причин подібної ситуації: підвищення акцизу на коньячну продукцію протягом останніх 3 років, подорожчання собівартості продукції у зв'язку зі зростанням цін на спирт і енергоносії.