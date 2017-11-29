В Україні зросло виробництво коньяків і бренді

Так, згідно даних Держстату, збільшення виробництва коньяків і бренді у жовтні цього року на рівні 5,5% еквівалентно 249 тис. дал.

Порівняно з вереснем 2017 р. виробництво коньяків і бренді зросло на 22,3%.

Нагадаємо, український коньяк "Коктебель" завоював Гран-прі конкурсу BEST DRINK 2017.

Додамо, що з 2014 року об'єм ринку коньячної продукції в Україні скоротився на 46%.

Серед основних причин подібної ситуації: підвищення акцизу на коньячну продукцію протягом останніх 3 років, подорожчання собівартості продукції у зв'язку зі зростанням цін на спирт і енергоносії.