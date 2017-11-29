В Украине выросло производство коньяков и бренди

Так, согласно данным Госстата, увеличение производства коньяков и бренди в октябре этого года на уровне 5,5% эквивалентно 249 тыс. дал.

По сравнению с сентябрем 2017 года производство коньяков и бренди выросло на 22,3%.

Напомним, украинский коньяк "Коктебель" завоевал Гран-при конкурса BEST DRINK 2017.

Добавим, что с 2014 года объем рынка коньячной продукции в Украине сократился на 46%.

Среди основных причин подобной ситуации: повышение акциза на коньячную продукцию в течение последних 3 лет, удорожание себестоимости продукции в связи с ростом цен на спирт и энергоносители.