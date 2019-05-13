В Україні зросла кількість мільйонерів

Кількість громадян, які задекларували доходи у сумі понад 1 млн грн, в порівнянні з минулим роком збільшилась на 27% і становить – 5143 особи (для порівняння, станом на 02.05.2018 – 4063).

Як зазначили у прес-службі, найбільша кількість мільйонерів обліковується в м. Києві (2194 особи), Київській (378 осіб), Харківський (339 осіб) та Дніпропетровській (333 особи) областях.

Із загальної кількості мільйонерів, які задекларували свої доходи, найбільшу частину, або 58% складають особи віком від 40 до 60 років (2981 особа), особи віком від 30 до 40 років – 23% із загальної кількості (1171 особа), молодше 30 років задекларували 4% із загальної кількості осіб (211 особи).

"Найбільша кількість (70%, або 3609 осіб) мільйонерів задекларували отримані доходи у сумі від 1 до 5 млн грн. Вони найбільше декларували доходи, отримані від операцій з продажу об'єктів рухомого та нерухомого майна, доходи від надання майна в лізинг, оренду, житловий найм та іноземні доходи тощо", – додали у ДФС.

Нагадаємо, в Україні задекларували вже понад 83 млрд грн.