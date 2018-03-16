В Україні знову дегустують спирти: вже названі кращі виробники

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КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні відновила роботу дегустаційна комісія Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" за оцінкою якості спирту. Про це повідомляє прес-служба "Укрспирт", передає УНН.

Комісія відновила свою роботу за наказом т.в.о. директора ДП "Укрспирт" Юрія Лучечко в грудні 2017 року. До складу комісії увійшли висококваліфіковані фахівці вітчизняних лікеро-горілчаних підприємств, незалежної наукової установи - ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод" і фахівці ДП "Укрспирт".

Головою комісії обрано начальника відділу управління якістю ДП "Укрспирт" Людмилу Онищенко.

Чергове засідання дегустаційної комісії було проведено 14 березня поточного року. Комісія оцінила якість вітчизняного спирту. Так були визначені спирти з кращими органолептичними якостями.

"Сорт спирту етилового ректифікованого згідно ДСТУ 4221 "Люкс", - відзначили в "Укрспирті".

За підсумками дегустації, перше місце здобули Вишняківський і Залучанський МПД. Друге місце - Сторонибабський, Струтинський, Новоборовицький і Вузловський МПД. Третє місце - у Червонослобідського, Луцького, Міріловского і Караванського МПД.

Нагадаємо, нещодавно на основі спирту класу "Люкс" вітчизняний виробник алкоголю, компанія Eastern Beverage Trading, випустила нову лінійку полегшених спиртних настоянок. Серед новинок - "Журавлина", "Зубрівка" і дві настоянки "На березових бруньках" від торгової марки "Природна колекція".

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