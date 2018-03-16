В Украине снова дегустируют спирты: уже названы лучшие производители
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине возобновила работу дегустационная комиссия Государственного предприятия спиртовой и ликёроводочной промышленности "Укрспирт" по оценке качества спирта. Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирт", передает УНН.
Комиссия возобновила свою работу по приказу в.и.о. директора ГП “Укрспирт” Юрия Лучечко в декабре 2017 года. В состав комиссии вошли высококвалифицированные специалисты отечественных ликероводочных предприятий, независимого научного учреждения — ГНУ “УкрНИИспиртбиопрод” и специалисты ГП “Укрспирт”.
Председателем комиссии избран начальник отдела управления качеством ГП “Укрспирт” Людмила Онищенко.
Очередное заседание дегустационной комиссии было проведено 14 марта текущего года. Комиссия оценила качество отечественного спирта. Так были определены спирты с лучшими органолептическими качествами.
“Сорт спирта этилового ректифицированного согласно ДСТУ 4221 “Люкс”, — отметили в “Укрспирте”.
По итогам дегустации, первое место получили Вишняковское и Залучанское МПД. Второе место — Сторонибабское, Струтинское, Новоборовицкое и Вузловское МПД. Третье место — у Червонослободского, Луцкого, Мириловского и Караванского МПД.
Напомним, недавно на основе спирта класса “Люкс” отечественный производитель алкоголя, компания Eastern Beverage Trading, выпустила новую линейку облегченных спиртных настоек. Среди новинок — “Клюква”, “Зубровка” и две настойки "На березовых почках“от торговой марки “Природная коллекция”.