В Україні зірвано найбільший лотерейний джек-пот 2017 року – майже 13,5 млн грн

Виграшна ставка була зроблена 19 квітня у м. Дніпро на фірмовому столі “М.С.Л.”, що знаходиться у супермаркеті “Фуршет” за адресою вул. М. Міхновського, 8. Вона з усіма додатковими мегакульками коштувала новоспеченому мультимільйонеру всього 14 гривень.



“Оператор державних лотерей “М.С.Л.” вітає щасливчика та запрошує до найближчого офіційного представництва для оформлення призу. Окрім того, компанія пропонує переможцю долучитись до “Клубу мільйонерів "М.С.Л." та стати його повноправним членом, узяти участь в ексклюзивній VIP-програмі "Два дні з життя мільйонерів" і відчути на собі увесь шарм життя у стилі luxury”, — повідомили в “М.С.Л.”