В Украине сорван самый большой лотерейный джек-пот 2017 года – почти 13,5 млн грн

Выигрышная ставка была сделана 19 апреля в г. Днепр на фирменном столе “М.С.Л.”, который находится в супермаркете “Фуршет” по адресу ул. Н.Михновского, 8. Она со всеми дополнительными "мегакульками" стоила новоиспеченному мультимиллионеру всего 14 гривен.



“Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет счастливчика и приглашает в ближайшее официальное представительство для оформления приза. Кроме того, компания предлагает победителю присоединиться к "Клубу миллионеров" М.С.Л." и стать его полноправным членом, принять участие в эксклюзивной VIP-программе “Два дня из жизни миллионеров” и ощутить на себе весь шарм жизни в стиле luxury", – сообщили в "М.С.Л."