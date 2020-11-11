В Україні збільшилась ціна на електроенергію: названо причину

ukru
10:24 • 38311 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 85811 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 98156 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 125293 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 118240 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 120486 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 122302 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106721 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113416 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92812 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 117312 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 100336 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 105684 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 64652 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 60978 перегляди
Публікації
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 12784 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 17951 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 125303 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 100336 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 118425 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 13404 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 28143 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 101279 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 120080 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119791 перегляди
Актуальне
В Україні збільшилась ціна на електроенергію: названо причину

В Україні збільшилась ціна на електроенергію: названо причину

Київ • УНН

 • 100623 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова профільного Комітету ВР Андрій Герус повідомив, що в Україні збільшилась ціна електроенергії на ринку на добу наперед (РДН), передає УНН з посиланням на FB сторінку політика.

За його словами, причиною є слабка потужність “Енергоатома” — у роботі лише 10 енергоблоків АЕС із 15, що і зумовило зростання цін.

“На завтра в ОЕС України ціна складає 1,69 грн, це рекорд за рік і це на 30%-35% більше, аніж середня ціна за 9 місяців”, — зазначив Герус.

Така ситуація є наслідком зриву ремонту енергоблоків АЕС — “Енергоатом” не встиг підготувати їх до зими.

За даними Міненерго, “Енергоатому” було запропоновано збільшити свою потужність і виробництво електроенергії до осінньо-зимового періоду аж на 4 млрд кВтг електроенергії. Проте в “Енергоатомі” констатували свою неспроможність вчасно запустити енергоблоки і допустили, що це стане можливо лише влітку. Але тоді підключаться сонячні електростанції, і такої потреби як сьогодні в атомній електроенергії вже не буде

Покривати дефіцит атомної електроенергії змушені тепловими генераціями, повідомили в Міненерго.

“Міністерство очікувало максимальну інтенсифікацію ремонтної кампанії на енергоблоках АЕС, з метою збільшення кількості енергоблоків, які можуть функціонувати взимку. Неспроможність компанії „Енергоатом“ нести збільшене навантаження атомними блоками протягом зимового періоду внаслідок неоптимальної ремонтної кампанії вимагатиме максимального використання теплової генерації”, — зауважили в Міненерго.

Неспроможність збільшити потужність підтверджують і в “Енергоатомі”. Станом на 11 листопада всі АЕС працюють на максимумі.

“Наявна генеруюча потужність НАЕК „Енергоатом“ — 8 100 МВт, поточна потужність становить 8 100 МВт”, — повідомили в “Енергоатомі”.

Втрати “Енергоатома” через неефективну підготовку до зими можуть сягати 2 млрд грн. Загалом збитки державної компанії лише за 9 місяців поточного року становили вже 5,3 млрд грн. Тим часом керівництво державного “Енергоатома” отримає зарплату, яка сягає близько 10 тис. доларів на місяць.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92