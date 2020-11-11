В Україні збільшилась ціна на електроенергію: названо причину

За його словами, причиною є слабка потужність “Енергоатома” — у роботі лише 10 енергоблоків АЕС із 15, що і зумовило зростання цін.

“На завтра в ОЕС України ціна складає 1,69 грн, це рекорд за рік і це на 30%-35% більше, аніж середня ціна за 9 місяців”, — зазначив Герус.

Така ситуація є наслідком зриву ремонту енергоблоків АЕС — “Енергоатом” не встиг підготувати їх до зими.

За даними Міненерго, “Енергоатому” було запропоновано збільшити свою потужність і виробництво електроенергії до осінньо-зимового періоду аж на 4 млрд кВтг електроенергії. Проте в “Енергоатомі” констатували свою неспроможність вчасно запустити енергоблоки і допустили, що це стане можливо лише влітку. Але тоді підключаться сонячні електростанції, і такої потреби як сьогодні в атомній електроенергії вже не буде.

Покривати дефіцит атомної електроенергії змушені тепловими генераціями, повідомили в Міненерго.

“Міністерство очікувало максимальну інтенсифікацію ремонтної кампанії на енергоблоках АЕС, з метою збільшення кількості енергоблоків, які можуть функціонувати взимку. Неспроможність компанії „Енергоатом“ нести збільшене навантаження атомними блоками протягом зимового періоду внаслідок неоптимальної ремонтної кампанії вимагатиме максимального використання теплової генерації”, — зауважили в Міненерго.

Неспроможність збільшити потужність підтверджують і в “Енергоатомі”. Станом на 11 листопада всі АЕС працюють на максимумі.

“Наявна генеруюча потужність НАЕК „Енергоатом“ — 8 100 МВт, поточна потужність становить 8 100 МВт”, — повідомили в “Енергоатомі”.

Втрати “Енергоатома” через неефективну підготовку до зими можуть сягати 2 млрд грн. Загалом збитки державної компанії лише за 9 місяців поточного року становили вже 5,3 млрд грн. Тим часом керівництво державного “Енергоатома” отримає зарплату, яка сягає близько 10 тис. доларів на місяць.