В Україні зберігається складна ситуація зі сказом тварин, грипом птиці та АЧС - О.Бакуменко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Протягом останніх п’яти років мало місце недофінансування заходів, спрямованих на боротьбу із хворобами тваринництва. Відповідно, сьогодні в Україні спостерігається вкрай складна епізоотична ситуація, у зв’язку з цим профільний комітет ВРУ звернувся до уряду з проханням передбачити додаткове фінансування на протиепізоотичні заходи. Про це під час комітетських слухань на тему “Стан епізоотичної ситуації в Україні. Забезпечення надійних та ефективних заходів ліквідації і попередження спалахів хвороб тварин” зазначив народний депутат, заступник голови комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко, передає кореспондент УНН.
“У зв’язку із недостатнім рівнем фінансування протиепізоотичних заходів з державного бюджету протягом останніх 5 років та прийняття ряду нормативно-правових актів, які були направлені, в першу чергу, на проведення дерегуляції в країні (і вони в основному правильні), здійснення контролю за захворюваннями та виконаннями обов’язкових протиепізоотичних заходів значно ускладнилося.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней
Необхідно наголосити, під час бюджетного процесу з метою забезпечення здійснення обов’язкових протиепізоотичних заходів аграрний комітет звертався до Комітету із питань бюджету із пропозицією щодо збільшення видатків бюджетної програми про протиепізоотичні заходи та участь в міжнародного епізоотичному бюро до 250 млн грн. Але обсяг коштів, відповідно до проекту бюджету, складав лише 57 млн грн. Пропозиції аграрного комітету були враховані, але частково і видатки з державного бюджету збільшились до 114 млн грн. Ми мали зустріч із Прем’єр-міністром, і він сказав, що буде з резервного фонду частково ще профінансована ця програма”, — розповів він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС
За словами нардепа, державою наразі контролюється понад 130 небезпечних хвороб, в тому числі, і спільних для тварин і людей. Проте на сьогодні залишається складною ситуація щодо АЧС, грипу птиці, сказу, а також існує реальна загроза занесення заразного вузликового дерматиту (у рогатої худоби).
“Присутність таких хвороб на території країни тягне за собою ряд серйозних обмежень по міжнародній торгівлі, що підтвердив останній випадок грипу птиці в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій та Тернопільській областях, та АЧС, коли було обмежено експорт продукції птахівництва та свинарства до інших країн”, — додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, карантин через спалахи африканської чуми свиней діє в 23 населених пунктах в 13 областях України.
Збитки від АЧС вже сягнули більше 1 млрд грн.
Від експорту української свинини вже відмовилися Молдова, Румунія, Вірменія та Білорусь.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, головна причина трагічних наслідків АЧС полягає у некомпетентності контролюючих органів.
Раніше аграрний комітету ВРУ звернувся до Президента через загрозливі масштаби АЧС.