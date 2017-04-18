В Україні зберігається складна ситуація зі сказом тварин, грипом птиці та АЧС - О.Бакуменко

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Протягом останніх п’яти років мало місце недофінансування заходів, спрямованих на боротьбу із хворобами тваринництва. Відповідно, сьогодні в Україні спостерігається вкрай складна епізоотична ситуація, у зв’язку з цим профільний комітет ВРУ звернувся до уряду з проханням передбачити додаткове фінансування на протиепізоотичні заходи. Про це під час комітетських слухань на тему “Стан епізоотичної ситуації в Україні. Забезпечення надійних та ефективних заходів ліквідації і попередження спалахів хвороб тварин” зазначив народний депутат, заступник голови комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко, передає кореспондент УНН.