В Украине сохраняется сложная ситуация с бешенством животных, гриппом птицы и АЧС - А.Бакуменко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37973 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101530 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154860 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115750 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116125 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112324 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104126 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Украине сохраняется сложная ситуация с бешенством животных, гриппом птицы и АЧС - А.Бакуменко

В Украине сохраняется сложная ситуация с бешенством животных, гриппом птицы и АЧС - А.Бакуменко

Киев  •  УНН

 • 12942 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В течение последних пяти лет имело место недофинансирование мероприятий, направленных на борьбу с болезнями животноводства. Соответственно, сегодня в Украине наблюдается крайне сложная эпизоотическая ситуация, в связи с этим профильный комитет ВРУ обратился к правительству с просьбой предусмотреть дополнительное финансирование на противоэпизоотические мероприятия. Об этом во время комитетских слушаний на тему "Состояние эпизоотической ситуации в Украине. Обеспечение надежных и эффективных мер ликвидации и предупреждения вспышек болезней животных" отметил народный депутат, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко, передает корреспондент УНН.

"В связи с недостаточным уровнем финансирования противоэпизоотических мероприятий из государственного бюджета в течение последних 5 лет и принятия ряда нормативно-правовых актов, которые были направлены, в первую очередь, на проведение дерегуляции в стране (и они в основном правильные), осуществление контроля за заболеваниями и выполнением обязательных противоэпизоотических мероприятий значительно осложнилось.

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Необходимо отметить, во время бюджетного процесса с целью обеспечения обязательных противоэпизоотических мероприятий аграрный комитет обращался в Комитет по вопросам бюджета с предложением об увеличении расходов бюджетной программы о противоэпизоотических мероприятиях и участии в международной эпизоотическом бюро в 250 млн грн. Но объем средств, согласно проекту бюджета, составлял лишь 57 млн ​​грн. Предложения аграрного комитета были учтены, но частично и расходы из государственного бюджета увеличились до 114 млн грн. Мы встретились с премьер-министром, и он сказал, что будет из резервного фонда частично еще профинансирована эта программа", - рассказал он.

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По словам нардепа, государством на данный момент контролируется более 130 опасных болезней, в том числе, и общих для животных и людей. Однако на сегодняшний день остается сложной ситуация с АЧС, гриппом птицы, бешенства, а также существует реальная угроза заноса заразного узелкового дерматита (у рогатого скота).

"Присутствие таких болезней на территории страны влечет за собой ряд серьезных ограничений по международной торговле, что подтвердил последний случай гриппа птицы в Херсонской, Одесской, Николаевской, Черновицкой и Тернопольской областях, и АЧС, когда было ограничено экспорт продукции птицеводства и свиноводства в другие страны", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, карантин из-за вспышки африканской чумы свиней действует в 23 населенных пунктах в 13 областях Украины.

Убытки от АЧС уже достигли более 1 млрд грн.

От экспорта украинской свинины уже отказались Молдова, Румыния, Армения и Беларусь.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, главная причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов.

Ранее аграрный комитета ВРУ обратился к Президенту через угрожающие масштабы АЧС.

Украинские Национальные Новости

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