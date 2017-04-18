В Украине сохраняется сложная ситуация с бешенством животных, гриппом птицы и АЧС - А.Бакуменко

"В связи с недостаточным уровнем финансирования противоэпизоотических мероприятий из государственного бюджета в течение последних 5 лет и принятия ряда нормативно-правовых актов, которые были направлены, в первую очередь, на проведение дерегуляции в стране (и они в основном правильные), осуществление контроля за заболеваниями и выполнением обязательных противоэпизоотических мероприятий значительно осложнилось.

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Необходимо отметить, во время бюджетного процесса с целью обеспечения обязательных противоэпизоотических мероприятий аграрный комитет обращался в Комитет по вопросам бюджета с предложением об увеличении расходов бюджетной программы о противоэпизоотических мероприятиях и участии в международной эпизоотическом бюро в 250 млн грн. Но объем средств, согласно проекту бюджета, составлял лишь 57 млн ​​грн. Предложения аграрного комитета были учтены, но частично и расходы из государственного бюджета увеличились до 114 млн грн. Мы встретились с премьер-министром, и он сказал, что будет из резервного фонда частично еще профинансирована эта программа", - рассказал он.

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По словам нардепа, государством на данный момент контролируется более 130 опасных болезней, в том числе, и общих для животных и людей. Однако на сегодняшний день остается сложной ситуация с АЧС, гриппом птицы, бешенства, а также существует реальная угроза заноса заразного узелкового дерматита (у рогатого скота).

"Присутствие таких болезней на территории страны влечет за собой ряд серьезных ограничений по международной торговле, что подтвердил последний случай гриппа птицы в Херсонской, Одесской, Николаевской, Черновицкой и Тернопольской областях, и АЧС, когда было ограничено экспорт продукции птицеводства и свиноводства в другие страны", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, карантин из-за вспышки африканской чумы свиней действует в 23 населенных пунктах в 13 областях Украины.

Убытки от АЧС уже достигли более 1 млрд грн.

От экспорта украинской свинины уже отказались Молдова, Румыния, Армения и Беларусь.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, главная причина трагических последствий АЧС заключается в некомпетентности контролирующих органов.

Ранее аграрный комитета ВРУ обратился к Президенту через угрожающие масштабы АЧС.