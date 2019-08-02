В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В Україні сьогодні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український Гідрометцентр.
"2 серпня у південних, більшості східних, центральних та Тернопільській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Додамо, що вчора, 1 серпня, в Україні також оголошували надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв УНН, за прогнозом синоптиків, у найближчі дні на українців чекає доволі комфортна температура, спека в Україну не повернеться.