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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Україні завершились вибори голів у 47 ОТГ

Київ • УНН

 • 11495 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні жителі 47 об'єднаних територіальних громад із 19 областей обирали голів, передає УНН.

В Україні завершились вибори голів у 47 ОТГ

Вибори розпочались о 9.00 і завершились о 20.00.

Як раніше повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, сьогодні день народження 47 об’єднаних територіальних громад.

“Люди, нарешті, отримають нагоду змінити своє життя, своєї громади, а відтак — усієї України... Об’єднання громад — це нові можливості для відповідальних і небайдужих громадян. Які готові власноруч творити на своїх територіях Символи Змін — сучасні нові школи, дитсадки, будинки культури, дороги”, — написав Г.Зубко.

Як повідомляв УНН, ОТГ отримають близько 9 млрд грн на проекти у 2017 році.

 

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