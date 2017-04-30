В Україні завершились вибори голів у 47 ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні жителі 47 об'єднаних територіальних громад із 19 областей обирали голів, передає УНН.
Вибори розпочались о 9.00 і завершились о 20.00.
Як раніше повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, сьогодні день народження 47 об’єднаних територіальних громад.
“Люди, нарешті, отримають нагоду змінити своє життя, своєї громади, а відтак — усієї України... Об’єднання громад — це нові можливості для відповідальних і небайдужих громадян. Які готові власноруч творити на своїх територіях Символи Змін — сучасні нові школи, дитсадки, будинки культури, дороги”, — написав Г.Зубко.
Як повідомляв УНН, ОТГ отримають близько 9 млрд грн на проекти у 2017 році.