В Украине завершились выборы глав в 47 объединенных территориальных общинах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня жители 47 объединенных территориальных общин из 19 областей выбирали глав, передает УНН.
Выборы начались в 9.00 и завершились в 20.00.
Как ранее сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сегодня день рождения 47 объединенных территориальных общин.
"Люди, наконец, получат возможность изменить свою жизнь, своей общины, а следовательно - всей Украины ... Объединение общин - это новые возможности для ответственных и неравнодушных граждан. Которые готовы собственноручно творить на своих территориях Символы перемен - современные новые школы, детсады, дома культуры, дороги ", - написал Г.Зубко.
Как сообщал УНН, объединенные территориальные общины получат около 9 млрд грн на проекты в 2017 году.